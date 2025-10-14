زد 2010 يكتسح الهرم بتسعة أهداف دون رد في دوري منطقة الجيزة

فريق زد مواليد 2010 يكتسح الهرم بتسعة أهداف دون رد في دوري منطقة الجيزة

حقق فريق زد مواليد 2010 فوزًا كاسحًا على نظيره الهرم بنتيجة 9-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب زد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري منطقة الجيزة لمواليد 2008.

جاءت الأهداف عن طريق:

أحمد مجدي زهير (خمسة أهداف)

حسين خليفة (هدف)

محمد عمرو مودي (هدف)

محمد عادل دولا (هدف)

سيف صلاح (هدف)

وقدم لاعبو زد أداءً مميزًا طوال اللقاء، وسط سيطرة كاملة على مجريات المباراة، ليواصل الفريق نتائجه القوية في البطولة.

ويقود الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كل من:

المدير الفني إسلام محمد عبدالعزيز زيزو ،

المدرب العام بهاء أحمد ، مدرب الحراس محمد مجدي ميدو ،إداري الفريق أحمد هندي ، مدرب الأحمال مهند طارق "هوندا" ، أخصائي العلاج الطبيعي دكتور عمر مدحت ، طبيب العظام دكتور كريم نصر ، محلل أداء الفيديو كريم الحلبي ، مسؤول المهمات: شهاب أحمد