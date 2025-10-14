قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة| تحرك سريع من الزمالك لـ إنهاء أزمة مستحقات ثنائي محترف

البرازيلي خوان بيزيرا
البرازيلي خوان بيزيرا
يسري غازي

نجح مسؤولي نادي الزمالك في إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لـ الثنائي المحترف بصفوف فريق الكرة الأول لـ الفارس الأبيض المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا.مسؤولي نادي الزمالك قاموا بسداد دفعة من المستحقات المالية المتأخرة للثنائي البرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بنتايج اليوم الثلاثاء.

وتم عقد جلسة اليوم الثلاثاء بين مسؤولي نادي الزمالك مع الثنائي المحترف ، و تسوية باقي المستحقات وتحديد مواعيد سدادها في قادم الأيام.مصدر بنادي الزمالك، أن هناك مساعي من جانب مجلس الإدارة لصرف مستحقات اللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم، استعداداً لمواجهة ديكيداها الصومالي، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

قال مصدر، ان مجلس الزمالك نجح في تدبير جزء كبير من مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، ولدية رغبة قوية في صرف المستحقات المتاخرة قبل مباراة ديكيداها، لمنح اللاعبين دفعة معنوية.

أضاف، من المنتظر صرف مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لخلق أجواء جيدة للاعبين قبل إنطلاق المنافسات الإفريقية وعودة بطولة الدوري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس، الإثنين، بعد ضغط المباريات، على أن يعود الفريق للتدريبات بدءًا من اليوم لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

ويُعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة نتيجة الإصابات، حيث تعرض عدي الدباغ لإصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، كما تعرض عمر جابر لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع منتخب مصر للمحليين في المغرب. إلى جانب ذلك، لا يزال آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة، ما يُصعب من إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة.

الزمالك خوان بيزيرا محمود بنتايج ديكيداها الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا على موعد مع انطلاقة جديدة ونقلة إعلامية ضخمة

على معلول وعمرو السولية

عماد النحاس| زعلان لمغادرة الأهلي ورحيل السولية ومعلول مش مسئوليتي

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد