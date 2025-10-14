انفراجة| تحرك سريع من الزمالك لـ إنهاء أزمة مستحقات ثنائي محترف

نجح مسؤولي نادي الزمالك في إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لـ الثنائي المحترف بصفوف فريق الكرة الأول لـ الفارس الأبيض المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا.مسؤولي نادي الزمالك قاموا بسداد دفعة من المستحقات المالية المتأخرة للثنائي البرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بنتايج اليوم الثلاثاء.



وتم عقد جلسة اليوم الثلاثاء بين مسؤولي نادي الزمالك مع الثنائي المحترف ، و تسوية باقي المستحقات وتحديد مواعيد سدادها في قادم الأيام.مصدر بنادي الزمالك، أن هناك مساعي من جانب مجلس الإدارة لصرف مستحقات اللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم، استعداداً لمواجهة ديكيداها الصومالي، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



قال مصدر، ان مجلس الزمالك نجح في تدبير جزء كبير من مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، ولدية رغبة قوية في صرف المستحقات المتاخرة قبل مباراة ديكيداها، لمنح اللاعبين دفعة معنوية.



أضاف، من المنتظر صرف مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لخلق أجواء جيدة للاعبين قبل إنطلاق المنافسات الإفريقية وعودة بطولة الدوري الممتاز.



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



كان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس، الإثنين، بعد ضغط المباريات، على أن يعود الفريق للتدريبات بدءًا من اليوم لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.



ويُعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة نتيجة الإصابات، حيث تعرض عدي الدباغ لإصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، كما تعرض عمر جابر لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع منتخب مصر للمحليين في المغرب. إلى جانب ذلك، لا يزال آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة، ما يُصعب من إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة.