ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن مستحقات زيزو

مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي عن  أنباء تنازل زيزو عن جزء من مستحقاته  من الزمالك.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك :بخصوص ما يتداول في الإعلام أن زيزو يدرس التنازل عن جزء من مستحقاته ده كان خبر من أحد مصادري .

و تابع مهيب :وأعتقد أنا زيزو لأجل تاريخه في الزمالك والعشرة السابقة ممكن يعمل كده في حالة إصدار الحكم لصالحه.

وفي نفس السياق قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل صدور قرار في شكوى أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته التي تصل إلى 83 مليون جنيه.

وجاء قرار لجنة شئون اللاعبين في شكوي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بناء على طلب الزمالك بالتأجيل لتقديم مستندات جديدة عقب جلسة الاستماع التي خضع لها الزمالك اليوم في مقر الجبلاية.
 

تفاصيل جديدة في شكوي زيزو ضد الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، كواليس جلسة الاستماع لنادي الزمالك داخل اتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد مصطفى زيزو.


وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة كان في جلسة استماع لنادي الزمالك في اتحاد الكرة للرد أمام محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة للرد على ما قاله زيزو في التحقيق الأخير”.


وتابع: “المستشار القانوني لنادي الزمالك طلب التأجيل لمدة طويلة لحين تجهيز كافة المستندات للرد على زيزو فقررت اللجنة التأجيل لمدة شهر”.


وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو نجم النادي الأهلي طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

تعزيز الاقتصاد الدائري في مصر

وزارة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص يطلقون أول حملة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تحت شعار دور العلبة تدورلك

جانب من اللقاء الحواري

القومي لحقوق الإنسان يناقش ورقة سياسات بشأن الكوتا وتمكين المرأة

افضل شهادات الاستثمار بالبنك الاهلي

أفضل شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

