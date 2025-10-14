مهيب يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن مستحقات زيزو

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أنباء تنازل زيزو عن جزء من مستحقاته من الزمالك.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك :بخصوص ما يتداول في الإعلام أن زيزو يدرس التنازل عن جزء من مستحقاته ده كان خبر من أحد مصادري .

و تابع مهيب :وأعتقد أنا زيزو لأجل تاريخه في الزمالك والعشرة السابقة ممكن يعمل كده في حالة إصدار الحكم لصالحه.

وفي نفس السياق قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل صدور قرار في شكوى أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته التي تصل إلى 83 مليون جنيه.

وجاء قرار لجنة شئون اللاعبين في شكوي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بناء على طلب الزمالك بالتأجيل لتقديم مستندات جديدة عقب جلسة الاستماع التي خضع لها الزمالك اليوم في مقر الجبلاية.



تفاصيل جديدة في شكوي زيزو ضد الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، كواليس جلسة الاستماع لنادي الزمالك داخل اتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد مصطفى زيزو.



وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة كان في جلسة استماع لنادي الزمالك في اتحاد الكرة للرد أمام محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة للرد على ما قاله زيزو في التحقيق الأخير”.



وتابع: “المستشار القانوني لنادي الزمالك طلب التأجيل لمدة طويلة لحين تجهيز كافة المستندات للرد على زيزو فقررت اللجنة التأجيل لمدة شهر”.



وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو نجم النادي الأهلي طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.