زيزو يرزق بمولود جديد ويكشف عن اسمه.. تفاصيل

أعلن أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي الثلاثاء عن قدوم مولود جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وشارك أحمد سيد "زيزو" عبر حسابه علي انستجرام عبر ستوري صورة له مع الطفلة وعلق:"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بمولود أتم الله به علينا نعمته، وسألناه أن يجعلها من عباده الصالحين، البارين، الحافظين لكتابه، وأن ينبته نباتًا حسنًا ويجعلها قرة عين لنا"

واضاف :"زيزو بقوله:"نسأل الله أن يبارك في عمرها ويرزقها السعادة والتوفيق وأن يحفظها بعينه التي لا تنام الحمدلله دائمًا وأبدًا"

وكان زيزو قد رُزق من زوجته بابنة سابقة اسماها آيلا.

انتقد الإعلامي محمد شبانة، طلب مدير الشئون القانونية في الزمالك، الحصول على مهلة للرد على الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى زيزو، ضد النادي، وطلبه الحصول على 84 مليون جنيه.



تأجيل شكوى زيزو

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" اليوم كان هناك جلسة في اتحاد الكرة للزمالك بسبب قضية زيزو، ومحامي الزمالك طلب تأجيل الجلسة من أجل تجهيز المستندات للرد على طلبات زيزو"