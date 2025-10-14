قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
ضبط 64 شركة بدون ترخيص تَنصُب على المواطنين بعقود عمل وهمية
رياضة

زيزو يرزق بمولود جديد ويكشف عن اسمه.. تفاصيل

زيزو
زيزو
علا محمد

أعلن أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي الثلاثاء عن قدوم مولود جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وشارك أحمد سيد "زيزو" عبر حسابه علي انستجرام عبر ستوري صورة له مع الطفلة وعلق:"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بمولود أتم الله به علينا نعمته، وسألناه أن يجعلها من عباده الصالحين، البارين، الحافظين لكتابه، وأن ينبته نباتًا حسنًا ويجعلها قرة عين لنا"

واضاف :"زيزو بقوله:"نسأل الله أن يبارك في عمرها ويرزقها السعادة والتوفيق وأن يحفظها بعينه التي لا تنام الحمدلله دائمًا وأبدًا"

وكان زيزو قد رُزق من زوجته بابنة سابقة اسماها آيلا.

انتقد الإعلامي محمد شبانة، طلب مدير الشئون القانونية في الزمالك، الحصول على مهلة للرد على الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى زيزو، ضد النادي، وطلبه الحصول على 84 مليون جنيه.
 

تأجيل شكوى زيزو
وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" اليوم كان هناك جلسة في اتحاد الكرة للزمالك بسبب قضية زيزو، ومحامي الزمالك طلب تأجيل الجلسة من أجل تجهيز المستندات للرد على طلبات زيزو"

أحمد حسام زيزو زيزو أحمد حسام لاعب النادي الأهلي الأهلي زيزو قد رُزق من زوجته بابنة

محافظة الشرقية
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
أطعمة غنية بالعناصر الطبيعية تخفض الكوليسترول الضار
فولفو
