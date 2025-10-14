شبانة عن تأجيل شكوى زيزو: الزمالك كان مستني إيه علشان يرد؟

انتقد الإعلامي محمد شبانة، طلب مدير الشئون القانونية في الزمالك، الحصول على مهلة للرد على الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى زيزو، ضد النادي، وطلبه الحصول على 84 مليون جنيه.



تأجيل شكوى زيزو

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" اليوم كان هناك جلسة في اتحاد الكرة للزمالك بسبب قضية زيزو، ومحامي الزمالك طلب تأجيل الجلسة من أجل تجهيز المستندات للرد على طلبات زيزو"

وتابع:" اتحاد الكرة منح الزمالك مهلة شهر للرد على طلبات زيزو، سواء عقود الإعلانات أو أي مستند أخر، ولا أعرف ماذا كان يفعل النادي طوال الفترة الماضية وكان مستنى ايه للرد".