صوفيا.. خالد الغندور يهنئ أحمد سيد زيزو بمولودته الجديدة

هنّأ الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد سيد زيزو بعد أن رُزق بمولودة جديدة صباح اليوم.



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»:"ألف مبروك لزيزو، ربنا رزقه بمولودة جديدة اسمها صوفيا، إن شاء الله تتربى في عزك، وربنا يحفظهالك 🤲🏻".

أعلن أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي الثلاثاء عن قدوم مولود جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وشارك أحمد سيد "زيزو" عبر حسابه علي انستجرام عبر ستوري صورة له مع الطفلة وعلق:"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بمولودة أتم الله بها علينا نعمته، وسألناه أن يجعلها من عباده الصالحين، البارين، الحافظين لكتابه، وأن ينبته نباتًا حسنًا ويجعلها قرة عين لنا"

واضاف زيزو: "نسأل الله أن يبارك في عمرها ويرزقها السعادة والتوفيق وأن يحفظها بعينه التي لا تنام الحمدلله دائمًا وأبدًا