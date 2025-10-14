قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

احتل النجم المصري محمد صلاح مكانة بارزة بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وفقًا لتصنيف أعدته شبكة "lentedesportiva" العالمية.

وتحدث التقرير عن تألق صلاح اللافت مع نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى تتويجه مرتين بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق.

وأكد التقرير أن سرعة صلاح وقدرته على تسجيل الأهداف وثبات مستواه جعلته أحد أهم العناصر التي أعادت القوة لهجوم "الريدز".

وجاء محمد صلاح في المرتبة 46 متفوقًا على نجوم كبار مثل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبلجيكي كيفين دي بروين، مدافع أتلتيكو مدريد السابق دييجو جودين، والنجم الإسباني المعتزل ديفيد فيا.

وتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد مع فريق إنتر ميامي.

ويملك ميسي سجلًا تهديفيًا مذهلاً بلغ 886 هدفًا خلال 1128 مباراة في مختلف البطولات مع منتخبه وأنديته السابقة برشلونة وباريس سان جيرمان.

وجاء في المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده ونادي النصر السعودي، الذي يتقاسم رقمًا قياسيًا كأفضل هداف في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 39 هدفًا.

فيما احتل الثنائي الإسباني المخضرم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز المركزين الثالث والرابع على التوالي، بينما جاء النجم البرازيلي نيمار في المركز الخامس.

أفضل 10 لاعبين في العقد الثاني من القرن الـ21 حسب شبكة lentedesportiva:

  1. ليونيل ميسي
  2. كريستيانو رونالدو
  3. أندريس إنييستا
  4. تشافي هيرنانديز
  5. نيمار
  6. داني ألفيس
  7. لويس سواريز
  8. سيرجيو راموس
  9. روبرت ليفاندوفسكي
  10. لوكا مودريتش
محمد صلاح صلاح أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين أفضل 50 لاعبًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

الاردن

الأردن يدين اقتحامات المسجد الأقصى ويشدد على رفض الانتهاكات المستمرة

الرئيس القبرصي

الرئيس القبرصي يبحث قضية بلاده مع ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام

ستارمر

ستارمر: بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي لإعادة إعمار غزة

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد