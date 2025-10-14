محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21

احتل النجم المصري محمد صلاح مكانة بارزة بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وفقًا لتصنيف أعدته شبكة "lentedesportiva" العالمية.

وتحدث التقرير عن تألق صلاح اللافت مع نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى تتويجه مرتين بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق.

وأكد التقرير أن سرعة صلاح وقدرته على تسجيل الأهداف وثبات مستواه جعلته أحد أهم العناصر التي أعادت القوة لهجوم "الريدز".

وجاء محمد صلاح في المرتبة 46 متفوقًا على نجوم كبار مثل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبلجيكي كيفين دي بروين، مدافع أتلتيكو مدريد السابق دييجو جودين، والنجم الإسباني المعتزل ديفيد فيا.

وتصدر القائمة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد مع فريق إنتر ميامي.

ويملك ميسي سجلًا تهديفيًا مذهلاً بلغ 886 هدفًا خلال 1128 مباراة في مختلف البطولات مع منتخبه وأنديته السابقة برشلونة وباريس سان جيرمان.

وجاء في المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده ونادي النصر السعودي، الذي يتقاسم رقمًا قياسيًا كأفضل هداف في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 39 هدفًا.

فيما احتل الثنائي الإسباني المخضرم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز المركزين الثالث والرابع على التوالي، بينما جاء النجم البرازيلي نيمار في المركز الخامس.

أفضل 10 لاعبين في العقد الثاني من القرن الـ21 حسب شبكة lentedesportiva: