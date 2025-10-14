تعرف على شرط اكتمال النصاب القانوني لانتخابات الأهلي



دخلت انتخابات الأهلي امتارها الاخيرة قبل اجتماع الجمعية العمومية يومي 30 و31 اكتوبر الجاري لانتخاب مجلس ادارة جديد

و بدات قائمة محمود الخطيب في التكثف من جولاتها داخل فروع الاهلي لشرح البرنامج الانتخابي للقائمة وحشد الاعضاء وحثها على الحضور.

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في يومها الثاني يوم 31 اكتوبر حضور 10% من عدد الاعضاء المسددين للاشتراك السنوى لأخر سنة مالية أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل كشرط اساسي لاستكمال اعمال الجمعية وإجراء الانتخابات.

اكمتال النصاب القانوني بحضور 5000 عضو على الاقل يستتبعة ضرورة حصول محمود الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي وابراهيم العامري ورويدا هشام على25 % من عدد الاصوات الصحيحة " 1250" صوتا لاعتماد فوزهم بالتزكية ولهذا تسعى القائمة الى حشد اكبر عدد من الاعضاء خلال الفترة الحالية لاستكمال النصاب القانوني واجراء الانتخابات