الحصول على 1250 صوتا شرط النجاح بالتزكية في انتخابات الأهلي

أكد مصدر قانوني داخل النادي الأهلي، أن النجاح بالتزكية في انتخابات الاهلي المقرر لها يوم 30 و31 أكتوبر الجاري يشترط فيه اكتمال النصاب القانوني بحضور 5000 عضو مع الحصول على 25 % من عدد الاصوات الصحيحة "1250" صوتا وذلك وفقا لنص المادة 43 من لائحة النظام الاساسي للنادي الاهلى.

وتسعى قائمة الخطيب لحشد أعضاء الجمعية العمومية لضمان الحضور بكثافة كبيرة واكتمال النصاب القانوني بعدد لا يقل عن 5000 عضو في الاجتماع الثاني للجمعية يوم 31 اكتوبر. ليس هذا فحسب بل ينبغي حصول محمود الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي وابراهيم العامري ورويدا هشام على هذا العدد لاعتماد فوزهم بالتزكية.