جمع 4000 طن عبوات كرتونية لإعادة تدويرها

أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملة “دوّر العلبة تدورلك” لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة. الحملة، التي بدأت في منتصف 2024، نجحت في جمع وإعادة تدوير 4000 طن من العبوات الكرتونية وتحويلها إلى منتجات ورقية مثل علب الأدوية والمناديل، وذلك في أول خط متكامل لإعادة التدوير في مصر وأفريقيا بطاقة إنتاجية تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا.

الحملة تعتمد على شعار “افصل، جمع، دور” لتعزيز مشاركة المواطنين وتحفيزهم عبر منصة "بيكيا" الرقمية التي تقدم مكافآت مالية عند جمع المخلفات من المنازل.

وأكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.

الشركات المشاركة وتشمل شركات تتراباك، بيتي، جهينه، ويونيبورد، أبرزت التزامها بالاستدامة، حيث نجحت جهينه في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 9.3%، وقللت بيتي استخدام البلاستيك بمقدار 290 طنًا سنويًا.

الحملة تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار في إدارة المخلفات، مما يرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة ويحسن من قيمة الموارد.