الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
جمع 4000 طن عبوات كرتونية لإعادة تدويرها

إعادة تدوير
إعادة تدوير
أحمد عبد القوى

أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات  حملة “دوّر العلبة تدورلك” لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة. الحملة، التي بدأت في منتصف 2024، نجحت في جمع وإعادة تدوير 4000 طن من العبوات الكرتونية وتحويلها إلى منتجات ورقية مثل علب الأدوية والمناديل، وذلك في أول خط متكامل لإعادة التدوير في مصر وأفريقيا بطاقة إنتاجية تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا.  

الحملة تعتمد على شعار “افصل، جمع، دور” لتعزيز مشاركة المواطنين وتحفيزهم عبر منصة "بيكيا" الرقمية التي تقدم مكافآت مالية عند جمع المخلفات من المنازل.

 وأكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.  

الشركات المشاركة وتشمل شركات تتراباك، بيتي، جهينه، ويونيبورد،  أبرزت التزامها بالاستدامة، حيث نجحت جهينه في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 9.3%، وقللت بيتي استخدام البلاستيك بمقدار 290 طنًا سنويًا. 

الحملة تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار في إدارة المخلفات، مما يرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة ويحسن من قيمة الموارد.

إعادة تدوير مخلفات

