بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تعرض طليقها وأبو اولادها، المستشار أحمد جلال إبراهيم ، لأزمة صحية مفاجئة، داعية جمهورها ومتابعيها إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.



وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: “خالص التمنيات بتمام الشفاء للسند والصديق، أبو أولادي الأهم وجلال الله المستشار أحمد جلال إبراهيم.. ألبسه الله لباس العافية ولا أرانا فيه شرًا ولا مكروهًا”.



تصدرت ياسمين الخطيب تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد ظهورها فى حفل ملكة جمال مصر مساء أمس، السبت، وهى ترتدى فستانا مكشوف الصدر واستعانت بالمناديل لقفل الفستان المكشوف.

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانا باللون البينك مكشوف الكتفين والصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.