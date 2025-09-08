ملكة جمال مصر.. الإعلامية ياسمين الخطيب تتعرض لموقف محرج وتثير الجدل| تفاصيل

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا عقب مشاركتها في الفعالية الختامية لمسابقة ملكة جمال مصر 2025، حيث ظهرت ضمن لجنة التحكيم بفستان وردي اللون تميز بفتحة كبيرة في منطقة الصدر.

إطلالة ياسمين الخطيب في مسابقة ملكة جمال مصر

الموقف تطور حين لجأت ياسمين الخطيب إلى وضع منديل لتغطية الفتحة خلال الفعالية، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات وانتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح بابًا كبيرًا للنقاش والسخرية بين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي .

تباين ردود الأفعال

انهالت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن الخطيب كان من الأفضل لها اختيار فستان محتشم منذ البداية، بينما اتهمها آخرون بالسعي وراء "التريند" من خلال هذه الإطلالة، كما علق عدد من المتابعين ساخرين بأن الموقف لم يكن وليد اللحظة، بل مقصودًا لإثارة الجدل، في حين ذهب آخرون إلى وصفه بـ"المفاجئ" معتبرين أن الخطيب اكتشفت فجأة جرأة الفستان.

انتقاداتها لتصريحات سما المصري

والجدير بالذكر، أن ياسمين الخطيب كانت قد فتحت النار على الفنانة سما المصري، بعد تصريحات الأخيرة التي ربطت فيها ارتداء الحجاب بزيادة فرص الزواج، حيث نشرت سما المصري عبر حسابها على "إنستجرام" قولها إن عروض الزواج كثرت بعد ارتدائها الحجاب وإعلانها الاعتزال، وهو ما وصفته الخطيب بالطرح المثير للريبة.

رأيها عبر برنامج «مساء الياسمين»

من خلال برنامجها «مساء الياسمين» المذاع على قناة «الشمس»، أوضحت الخطيب أن حديث سما المصري حول الاعتزال لا يستند إلى أساس واقعي، مؤكدة أن الأخيرة لم تكن فنانة أو راقصة بالمعنى المعروف، وإنما شخصية اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

انتقاد ظهور سما المصري أثناء الصلاة

انتقدت ياسمين الخطيب ظهور سما المصري في بث مباشر وهي تصلي، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تحتاج إلى فتوى من أهل العلم وليست مجالاً للاستعراض.

الحجاب بين القناعة والشهرة

وبالرغم من انتقاداتها، عبّرت الخطيب عن سعادتها بخطوة اعتزال سما المصري، إلا أنها وجهت رسالة واضحة للنساء والفتيات بعدم اعتبار الحجاب وسيلة للزواج أو للشهرة، مؤكدة أن الحجاب قيمة دينية يجب أن ينبع من قناعة داخلية صادقة، لا من أسباب دنيوية مؤقتة.