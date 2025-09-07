انتهز الفرصة.. اشتراكات مخفضة للطلاب بالأتوبيس الترددي بمناسبة الدراسة

تتحمل وزارة النقل مسؤولية كبيرة في تطوير البنية التحتية للطرق، وإنشاء الكباري والمحاور الجديدة، وتحديث منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل الجماعي الحديث مثل الأتوبيس الترددي (BRT)، وقد أسهمت هذه الجهود في تسهيل حركة المواطنين اليومية، وتوفير وسائل انتقال آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تخفيف الازدحام المروري وتحسين جودة وسائل الانتقالات في مختلف المحافظات، ومن بين هذه الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتخفيف على المواطنين هي اتاحة اشتراك خاص لركوب الاوتوبيس الترددي (BRT) بأسعار مخفضة للطلاب، وسنرصد خلال السطور التالية طرق التقديم للحصول على الاشتراك المخفض.

تسهيلات جديدة من وزارة النقل

أتاحت وزارة النقل إمكانية الحصول على اشتراك خاص لركوب الأتوبيس الترددي (BRT)، مع توفير اشتراكات مخفضة للطلاب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة.

آلية التقديم والحصول على الاشتراك

يمكن للطلاب التقديم للحصول على الاشتراكات من خلال ملء استمارة التقديم واعتمادها من المدرسة أو الجامعة، ثم تقديمها في أحد منافذ الاشتراكات، عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للمشروع brt-eg.com، وتقديمها في منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي، علمًا بأن اليوم هو أخر فرصة لتقديم الاستمارات، حيث بدأت فترة التقديم من يوم 1 سبتمبر وتنتهي يوم 7 سبتمبر 2025،

تشغيل المرحلة الأولى من المشروع

تعمل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي منذ الأول من يونيو 2025، وتمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كيلومتراً، ويأتي ذلك في إطار الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الوسيلة، وحرص الوزارة على تقديم خدمة عصرية وموثوقة.

مد ساعات التشغيل وتسهيل الرحلات

حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين، تم مد ساعات التشغيل اليومية للأتوبيس حتى الواحدة صباحاً، لتصبح المواعيد من الخامسة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، كما تم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح بين 5 و10 دقائق، مع الالتزام بالجداول الزمنية الدقيقة بما يعزز ثقة الركاب في هذه الاوتوبيس الترددي.