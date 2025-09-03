بعد حظر الاتحاد الأوروبي مادة TPO .. احذر طلاء الأظافر | تفاصيل

أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة تحظر رسميًا استخدام أكسيد الفوسفين ثنائي الفينيل (2،4،6-ثلاثي ميثيل بنزويل)، المعروف اختصارًا بـ TPO، في جميع مستحضرات التجميل وذلك ابتداءً من 1 سبتمبر، ويأتي القرار بعد دراسات علمية كشفت عن السمية المحتملة لهذه المادة، التي تُستخدم عادةً كمحفز ضوئي في طلاء الأظافر الجل المعالج بالأشعة فوق البنفسجية ومصابيح LED، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

استمرار بيع المنتجات في الولايات المتحدة

رغم تطبيق الحظر على نطاق الاتحاد الأوروبي، فإن المنتجات المحتوية على TPO لا تزال متاحة في الأسواق الأمريكية، ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن المكون الرئيسي في العديد من ماركات طلاء الأظافر الجل هو السبب وراء القرار، نظرًا لما قد يحمله من مخاطر صحية على المدى الطويل.

دور مادة TPO في مستحضرات الأظافر

يُستخدم TPO على نطاق واسع كمحفز ضوئي يعمل على:

تسريع تصلب طلاء الأظافر عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

تعزيز ثبات اللون لفترة أطول.

توفير كفاءة عالية بفضل قدرته على امتصاص الأشعة في نطاقات متعددة.

ويرى الخبراء أن TPO يُنتج جذورًا حرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما يُحفز عملية البلمرة ويجعل الطلاء أكثر صلابة ومتانة.

تطبيق الحظر والتحديات أمام الصالونات

ألزم القرار جميع صالونات الأظافر بالتخلص من مخزونها الحالي من المنتجات المحتوية على TPO من دون أي استثناءات أو مهلة زمنية للتصريف، ورغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن الحظر في مايو 2024 وحدد تاريخ تنفيذه مسبقًا، فإن بعض المستوردين وخبراء التجميل يعتبرون أن الموعد النهائي في 1 سبتمبر غير كافٍ لتبديل مخزونهم ببدائل آمن.

السمية والمخاطر الصحية لمادة TPO

تشير الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن TPO قد يتسبب في ضرر طويل الأمد بالخصوبة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى حظره كخطوة احترازية، كما يتم تصنيف هذه المادة على أنه:

مادة مسرطنة محتملة.

مادة سامة للتكاثر.

عامل محتمل لزيادة خطر ردود الفعل التحسسية والالتهابات.

ورغم هذه التحذيرات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات لتنظيم استخدام TPO في مستحضرات التجميل، على غرار ما حدث مع العديد من المكونات الكيميائية والإضافات الغذائية التي سبق أن حظرتها أوروبا.