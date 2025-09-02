بمشاركة 3200 محل.. مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى هذا الموعد

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025 (الأوكازيون الصيفي) حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أكثر من 3200 محل مشارك في الأوكازيون

وأوضح وزير التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات المعروضة متفاوتة، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

رقابة صارمة على الأسواق

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل حملاتها اليومية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواصفات ونسب التخفيضات المعلنة وجودة السلع، وضمان عدم وجود أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من فترة مد الأوكازيون، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر وتنشيط السوق المحلي.

قرارات جديدة لدعم الكفاءات داخل وزارة التموين

وفي إطار حرص الحكومة على دعم الكفاءات والكوادر المتميزة داخل هيئات الدولة المختلفة ومن بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين مصطفى إسماعيل عبد الكريم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بناءً على ترشيح من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين.

خطة لإعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء

يأتي القرار استكمالًا لخطة إعادة الهيكلة الشاملة التي ينفذها الدكتور شريف فاروق داخل ديوان عام الوزارة وكافة الهيئات والجهات التابعة لها، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز فرص التطوير المستمر.

إشادة بخبرات القيادات الجديدة

من جانبه، أكد وزير التموين أن اختيار مصطفى إسماعيل يعكس ما يتمتع به من خبرات مهنية وعملية متميزة في مجال عمل الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بما يخدم الصالح العام.