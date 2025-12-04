سيدة عمرها 26 سنة.. تفاصيل تركيب 3 دعامات لمريضة بمستشفى طهطا بسوهاج

كشفت وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل إجراء تدخل عاجل لفتاة بمستشفي طهطا العام بمحافظة سوهاج..

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التداخل عبارة عن تركيب 3 دعامات دوائية لفتاة تعاني من انشطار بالشريان التاجي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن المريضة عمرها 26 عامًا حضرت إلى المستشفى تعاني من انشطار بالشريان التاجي ، مشيرة إلي أن الحالة كانت حرجة ومتأخرة نسبياً وتقرر إجراء الفحوصات المتخصصة والقسطرة التشخيصية.

انشطار كامل بالشريان التاجي الرئيسي الأيسر

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أنه تبين وجود انشطار كامل بالشريان التاجي الرئيسي الأيسر والشرايين الفرعية ،موضحة أنه تم عمل قسطرة قلبية علاجية عاجلة حيث تم تركيب 3 دعامات دوائية