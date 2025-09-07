قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الإفراط في تناول هذه المكملات الغذائية خطر على الدماغ والجهاز العصبي.. وأطباء: الغذاء المتوازن أكثر أمانًا

احذر.. الإفراط في أنواع هذه المكملات الغذائية يشكل خطرًا على الدماغ والجهاز العصبي
احذر.. الإفراط في أنواع هذه المكملات الغذائية يشكل خطرًا على الدماغ والجهاز العصبي
ولاء خنيزي

أصبح اللجوء إلى المكملات الغذائية شائعًا بين العديد من الأفراد لتعويض النقص في العناصر الأساسية داخل الوجبات اليومية، ورغم فوائدها المهمة للجسم عند الالتزام بالجرعات الموصى بها، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يسبب آثارًا سلبية خطيرة، تصل إلى التأثير المباشر على الدماغ والجهاز العصبي، وفقًا لتحذيرات طبية حديثة، ذكرها موقع تايمز ناو

ثلاثة مكملات غذائية 

أكد الأطباء أن الخطر يتركز بشكل خاص في ثلاثة مكملات غذائية شائعة، هي: الزنك، فيتامين أ، وفيتامين د، فهذه العناصر ضرورية للحفاظ على الصحة، لكن زيادتها عن الحدود الطبيعية قد تحولها إلى سموم تؤثر سلبًا في أجهزة الجسم الحيوية.

الزنك

يلعب الزنك دور هام في تقوية جهاز المناعة والحد من نزلات البرد، إلا أن تناوله لفترات طويلة بجرعات عالية قد يؤدي إلى مشكلات عصبية وجسدية، فقد أوضح الأطباء أن الجرعات الزائدة تعيق امتصاص النحاس في الجسم، مما يسبب نقصًا فيه، وهو ما يضر بالحبل الشوكي، وتظهر الأعراض في صورة تنميل، ووخز، وصعوبة في الحركة، إضافة إلى فقر الدم وضعف العظام، وينصح الخبراء بألا تتجاوز الجرعة اليومية الآمنة 25 ملج فقط.

فيتامين أ

يلعب فيتامين أ، دورًا محوريًا في صحة الدماغ من خلال دعم الذاكرة والتعلم وتنظيم بقاء الخلايا العصبية، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب ما يُعرف بـ الورم الكاذب الدماغي، وهي حالة يزداد فيها الضغط داخل المخ مسببًا أعراضًا مشابهة لأورام الدماغ.

وتشمل الأعراض صداع حاد، غثيان، فقدان شهية، اضطرابات بصرية مثل الرؤية المزدوجة أو الضبابية، وينصح الأطباء بالاكتفاء بجرعة يومية لا تتجاوز 1.5 ملج، مع تجنب استخدامه أثناء الحمل إلا تحت إشراف طبي.

فيتامين د

 فيتامين د من العناصر الحيوية لنمو الدماغ وتنظيم الناقلات العصبية وتقليل الالتهابات، كما يساعد في حماية المخ من الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض مثل الزهايمر.

لكن الجرعات الزائدة منه قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، مما يؤثر سلبًا على الدماغ ويظهر في شكل ارتباك، اكتئاب، تعب شديد، أو حتى اضطرابات ذهانية، وينصح الأطباء بالاكتفاء بجرعة تبدأ من 10 ميكروجرامات يوميًا فقط.

التوصيات الطبية

شدد الخبراء على أن المكملات الغذائية ليست بديلًا عن النظام الغذائي الطبيعي، وأن الإفراط في استخدامها دون إشراف طبي قد يضر أكثر مما ينفع، وأكدوا أن الغذاء المتوازن هو المصدر الأكثر أمانًا للحصول على العناصر الضرورية، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة طبيًا لتفادي أي مضاعفات قد تؤثر في الدماغ والجهاز العصبي.

المكملات الغذائية الدماغ الجهاز العصبي الزنك فيتامين أ فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد