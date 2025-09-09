قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي وتردي الأوضاع في قطاع غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني
لتعزيز القوات الاستراتيجية النووية.. كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا عالي الدفع
كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. عمل واحد يقيك شرها لو صحيت على الأذان
تبدأ من 45 ألف ريال.. أسعار بايك X35 موديل 2025
هل يقبل الله التوبة رغم الذنب المتكرر؟.. الإفتاء: شرط واحد لقبولها
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025
حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها
المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية
استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم
تصعيد إسرائيلي بلا سقف.. 50 برجاً مدمراً وتحذيرات من عملية برية في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بإطلالة صيفية.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور

سارة عبد الله

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ناهد السباعي بإطلالة صيفية بألوان مبهجة مع تسريحة شعرها الكيرلي.

أحدث أعمال ناهد السباعي

وتستعد الفنانة ناهد السباعي لعام سينمائي استثنائي، من خلال مشاركتها في اثنين من أبرز الأفلام المرتقبة.

ناهد السباعي تشارك  أحمد السقا بطولة فيلم "هيروشيما"  إلى جانب نخبة من الممثلين وهم، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي.

الفيلم من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.

ويُتوقع أن يقدم الفيلم تجربة سينمائية مشوّقة وعميقة، تلعب فيها ناهد السباعي دوراً مركّباً يُبرز حضورها القوي وقدرتها اللافتة على تجسيد المشاعر والشخصيات.

في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع  محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم الشناوي، المعروف بأسلوبه السينمائي الخاص وقدرته على تقديم قصص إنسانية نابضة بالتفاصيل.

الفنانة ناهد السباعي

