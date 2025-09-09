قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد للسلام.. "هآرتس" الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التصعيد مع مصر
زلزال بقوة 5.3 ريختر يشعر به سكان العاصمة اليونانية أثينا
أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟
تفاصيل المصحف المرتل بأصوات طلاب الأزهر المتميزين
تسريبات iPhone 17 تهز الإنترنت.. صور تكشف عن تصميم ثوري للكاميرا قبل ساعات من الإعلان الرسمي
وزارة النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات في محطة تحيا مصر يحقق رقما قياسيا في زمن التداول
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
فن وثقافة

إيناس نور تتألق في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. صور

الفنانة إيناس نور
الفنانة إيناس نور
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صورا للفنانة ايناس نور في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في أحدث ظهور لها.


تألقت إيناس نور بفستان أنيق من اللون الابيض و الاسود و الاعتماد على ميك اب خفيف تركت شعرها مسدلا.

يذكر أن في لفتة رمزية تعبّر عن عمق التبادل الثقافي، قدّمت الفنانة إيناس نور، مديرة المسرح القومي للأطفال، هدية تذكارية إلى فرقة المسرح الأرمينية المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك خلال استضافة عرضهم التجريبي "Hamlet Machine" على خشبة مسرح متروبول بوسط القاهرة

الهدية جاءت عبارة عن برواز فني يحمل تمثالًا فرعونيًا، اختير ليجسد جانبًا من التاريخ المصري القديم، في رسالة تؤكد دور الفن في مد جسور التواصل بين الحضارات.

وقالت إيناس نور عقب التكريم إن المسرح القومي للأطفال يحرص دائمًا على أن يكون جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي، مشيرة إلى أن مشاركة فرقة من أرمينيا في المهرجان تمثل فرصة مهمة للتعرف على تجارب مسرحية مختلفة، وإثراء الخيال المسرحي لدى الجمهور المصري، وخاصة  الشباب.

من جانبها، أعربت الفرقة الأرمينية عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن الهدية ستظل ذكرى مميزة من قلب القاهرة تعكس محبة مصر لضيوفها وإيمانها بدور المسرح كأداة للحوار الثقافي.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحالية استضافة فرق مسرحية من مختلف دول العالم، مقدّمًا عروضًا تجريبية على عدد من مسارح القاهرة، إلى جانب ندوات نقدية وورش تدريبية، بما يرسخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح التجريبي.

