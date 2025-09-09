قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

أحمد إبراهيم

شهد الوسط الفني حالات طلاق عديدة خلال عام 2025، بعضها إنتهي دون وجود أزمات، وبعضها حمل عديد من العواصف بين الاطراف، وصلت الي وسائل التواصل الإجتماعي، بل أمتد منها الي ساحات القضاء.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الطلاقات التى هزت الوسط الفني. 

عمر خورشيد وياسمين جيلاني 

أعلن الممثل عمر خورشيد انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين جيلاني في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي: "تم الطلاق بيني و بين ياسمين الجيلاني ام بنتي بالود و التراضي وكما وجب الإعلان في الزواج يجب ايضاً الإعلان في الطلاق".

في نوفمبر 2015، تزوج  عمر خورشيد وياسمين الجيلاني، بعد علاقة صداقة دامت نحو عشر سنوات، بدأت حين تعاونا في مسلسل “أشرار وطيبين”.

تامر عبد المنعم

كما ان الفنان تامر عبد المنعم من الفنانين الذين اعلنوا انفصالهم هذا العام، بعد زواج دام 6 أعوام.

وكتب تامر عبد المنعم منشورا عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات". 

وتابع: “ قدر الله وما شاء فعل وانا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة”.

أحمد السقا ومها الصغير 

و أعلن الفنان أحمد السقا انفصاله رسميًا، عن ام اولاده الإعلامية مها الصغير خلال الساعات الماضية وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتابع أحمد السقا: "مش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها"، مضيفًا: أعتقد إن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام، التي قد توضح هذه الرغبة قريبًا".

وأضاف أحمد السقا: أمنياتي لها بالسعادة والنجاح، في قرارها وحياتها اللي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها.

وامتدت حالة الجدل حول طلاقهما، حتى كتابة تلك السطور، خاصة مع وجود شائعات لم يتم تأكيدها أو نفيها، تخص استعداد مها الصغير للزواج من فنان.

وتعد تلك هي الطلقة الثالثة التى تقع بين أحمد السقا و مها الصغير.

إلهام عبد البديع

 كما شهد 2025 انفصال  الملحن والمنتج الموسيقي وليد سامي عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك بعد زواج دام عامين.

ونشر وليد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا، قائًلا: “الحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين إلهام من قريب بس مكنتش حابب أتكلم في أي حاجة شخصية تاني، ولكن حبيت أوضح علشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا من امبارح”.

رنا سماحة

رنا سماحة هي الأخري أعلنت انفصالها بحكم قضائي عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، الا ان الخلافات بينهم مازالت تنظر فى ساحات القضا المصري.

ماريتا الحلاني

كما تم الاعلان عن انفصال ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني عن زوجها كميل ابى خليل ، بعد ان تزوجا شهر يونيو عام ٢٠٢٣ فى اجواء مبهجة وسط حضور الأسرة والأصدقاء.

مهيرة عبد العزيز

وأعلنت الفنانة والإعلامية المصرية - الإماراتية مهيرة عبد العزيز، عن طلاقها رسميا، دون أن تكشف عن أسباب الطلاق، حيث نشرت صورة لها بفستان حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت مهيرة عبد العزيز: "توتة توتة خلصت الحدوتة ولكن ليست النهاية المتوقعة.. اليوم أعلن طلاقي رسمياً لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يوماً ما سأفعل وربما يوماً ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجية".

وأضافت مهيرة عبد العزيز: "ربما يوماً ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق لاكتشف أنهم لعبوا دوراً في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة، عذراً لكنكم لن ولم تكسروني بل كنتم مصدراً لقوتي أملاً بأن غد أجمل ومع الصفحة الجديدة التي أفتحها أحب أن أقدم نصيحة للبنات".

ووجهت مهيرة عبد العزيز نصيحة للكثير من الفتيات قائلة: "كوني حذرة جداً في اختيار شريك حياتك فهو الشخص الذي ستشاركينه واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك، الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير فكوني حريصة جداً على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها ولمن تمنحين طاقتك ووقتك شكراً لكل الدروس لقد اكتفيت من التعلم.. الآن وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائماً ملكي أنا عائدة لاسترداد نفسي".

بتول الحداد 

بينما أعلنت الفنانة بتول الحداد -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- طلاقها من زوجها مصطفى الغازولي، بعد زواج دام 5 أشهر وعدة أيام.

وكتبت بتول الحداد، عبر انستجرام: «تم الانفصال رسميا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة متمنية له التوفيق في حياته القادمة».

عبير صبري

بينما أعلنت الفنانة عبير صبري رسميًا انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد زواج دام 7 سنوات، مؤكدة أن الانفصال تم في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم.

 وكتبت عبير صبري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

بشرى

وأعلنت الفنانة بشرى انفصالها عن زوجها خالد حميدة، بعد زواج دام أكثر من عام، وكتب خالد حميدة، ابن زوجة الفنان محمود حميدة عبر إنستجرام معلقا: نعلن نحن بشرى رزة وخالد حميدة انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام، لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء.

