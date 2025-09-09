مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو».. نور إيهاب ويوسف عمر بطلا الحكاية الأخيرة

يواصل الثنائي نور إيهاب ويوسف عمر تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وهي من تأليف أدهم أبو ذكري، و إخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

ويعرض حاليا من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية “الوكيل”، بطولة مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، تامر فرج، محمد طعيمة، بسنت النبراوي، ومن تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران.

ويضم العمل في بطولته نخبة نجوم من أجيال مختلفة، ويناقش عالم السوشيال ميديا ومنصة تيك توك، بصورة متعمقة تكشف كواليس وأسرار هذا العالم.

قصة حكاية “الوكيل” من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتدور أحداث حكاية "الوكيل" حول الحد الفاصل بين عالم الواقع والعالم الافتراضي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على السوشيال ميديا، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين يحيي والوكيل.

وأكد مؤلف العمل محمد الدسوقي رشدي، في تصريحات صحفية، أن الوكيل يمثل في هذه القصة، نموذج نراه يوميا في واقعنا، بجميع القطاعات، فهو شخص يمسك خيوط اللعبة، لكي يسيطر على أفكار من حوله.

وقال الدسوقي إن الفكرة بدأت منذ عام ونصف، وانتهى من كتابة حلقاتها في حوالي شهرين، مشيرا إلى أن الفكرة الرئيسية للحكاية تتناسب مع الاسلوجن الرئيسي للعمل (ما تراه ليس كما يبدو)، لأن هناك من يكشف الستار عن الكواليس التي تظهر أنها بها أمور لا تظهر على المسرح.

تفاصيل مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.