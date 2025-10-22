ريهام عبدالحكيم تتألق في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا تكريمًا لـ«أم كلثوم» |شاهد

تألقت المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم في حفل فني مميز ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والذي يُقام على مسرح دار الأوبرا المصرية، ويحمل هذا العام اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة.

وقدمت ريهام عبد الحكيم باقة من أشهر أغاني كوكب الشرق، منها "أنت عمري" و"لسه فاكر" و"سيرة الحب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي امتلأت به قاعة المسرح الكبير. وأظهرت ريهام قدراتها الصوتية العالية وأدائها المتقن، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الغنائية في جيلها.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، في أجواء احتفالية استحضرت عبق الزمن الجميل، ضمن برنامج المهرجان الذي يضم نخبة من كبار نجوم الطرب العربي.

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يعد من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، ويُقام سنويًا بتنظيم من دار الأوبرا المصرية، ويهدف إلى إحياء التراث الموسيقي العربي والتعريف بالأصوات الواعدة والحفاظ على الهوية الثقافية العربية.