لميس الحديدي: صحيح إحنا في أزمة اقتصادية لكن لازم نساعد إخواتنا في غزة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجهود المصرية لإغاثة أهل غزة ودخول المساعدات قائلة: "هذا هو الدور المصري وواجبنا. إقامة المخيمات التي أصبح عددها يقارب 14 مخيمًا؛ هذا دورنا."



وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار"، ردًا على الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول التبرع لأهل غزة: "عندما طلب الرئيس من الشعب المصري المشاركة في التبرع لأهل غزة، قال إن هذا واجب المصريين. هناك جدل واسع مؤخرًا على السوشيال ميديا: هل نتبرع ونحن في وسط أزمة اقتصادية؟ نعم نتبرع، لأن ببساطة حين يكون أخوك في أزمة هل تتركه؟ ألا تشاركه لقمتك؟"

وأردفت: "عندما يكون أخوك محتاجًا وحالته صعبة، ومع دخول الشتاء يحتاج بطانية ولقمة وخيمة، هذه شيم الكرام أن نقسم معه لقمتنا. هذه شيم الشعب المصري وطبعه؛ شعب كريم."



وطالبت المصريين بالتبرع قائلة: "هذه شيمة الكرام وشيمة الشعب المصري. طول عمرنا أهل الإغاثة، وأرجو أن يستمر هذا الشعور. صحيح أن عندنا أزمة وموجوعين وعندنا مشاكل، لكن من شيم الكرام حين ترى أخاك في أزمة أن تساعده. إسرائيل لا تزال تمنع دخول الدواجن والمواشي واللحوم الحيّة، وهم يريدون شعب فلسطين أن يأكل معلبات فقط ويموت؟ هل نتركه يموت ولا نساعده؟"



واختتمت: "هذه مصر الكبيرة، هذه مصر الداعمة، وهي أم الأمة العربية وأكبر دولة فيها. يجب أن ننظر إلى المحتاجين ونساعدهم لعل الله يكرمنا."



ووجهت الشكر لقليادة المصرية وللتحالف الوطني واللجنة المصرية وكافة المؤسسات العاملة بكثب قائلة : " بشكر كل الناس ومحافظ شمال سيناء على هذه المجهودات المستمرة "