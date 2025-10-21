شريف عامر: نتنياهو يسعى لاستغلال ثغرات اتفاق غزة وواشنطن قلقة من انهياره

أكد الإعلامي شريف عامر، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوث الأمريكي ويتكوف متأكدان من أن أي لحظة يجد فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فرصة لتدمير الاتفاق، فسيفعل ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها رغبة في إنهاء الاتفاق.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق من احتمال انهيار الاتفاق، لافتًا إلى أن ويتكوف وكوشنر حذرا رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو من تعريض الاتفاق للخطر.

وأضاف شريف عامر، أن الطرف الفلسطيني الموجود في القاهرة أكد التزامه بالاتفاق الذي تشرف عليه أمريكا والرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه إشارات إيجابية، غير أن التوتر جاء من الجانب الإسرائيلي، وشدد على أن الاتفاق هش ويحتوي على ثغرات عديدة، وأن هناك قلقًا من سعي نتنياهو لاستغلال تلك الثغرات لإنهائه.