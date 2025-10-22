بالأسماء .. أغلى 10 صفقات رحلت عن الدوري المصري

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن أغلى صفقات رحلت عن الدوري المصري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: “أغلي 10 صفقات رحلت عن الدوري المصري برأيك من يستحق هذه القيمة؟”.

من جانب آخر، أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وضمّت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏