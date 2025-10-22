«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر بلد غني بالثقافة والحضارة، وتملك ثراءً ثقافيًا فاق الحدود، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية لها طابع خاص ونكهة تميزها عن غيرها من ثقافات العالم.

وقال "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة MBC مصر، إن الثقافة تستهويه أكثر من السياسة، موضحًا أن مصر تمتلك من الآثار والثقافة ما لم يُكتشف بعد، وأنها مستودع ثقافي عالمي وبلد التراث التاريخي الطويل والحضارة الممتدة منذ آلاف السنين.

وأشار “الفقي” إلى أن صدى حفل افتتاح قناة السويس ما زال حاضرًا حتى اليوم في الكتب الأوروبية التي تناولت هذا الحدث التاريخي، لافتًا إلى أن الفنان فاروق حسني هو صاحب الفكرة الأولى لإنشاء المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن أعظم ما تملكه مصر هو تاريخها، وأغلى ما لديها هو تراثها، مؤكدًا أن الثقافة تُعد الوعاء الحافظ للقيم والتقاليد في أي مجتمع، وأن مصر وعاء حضاري مُتجدد لا ينضب.

وشدّد الدكتور مصطفى الفقي على أن أي اكتشاف أثري في مصر يتصدر عناوين الصحف العالمية فورًا، لافتًا إلى أن الاهتمام العالمي بالآثار المصرية لا يقتصر على المؤسسات الصحفية فحسب، بل يمتد إلى شغف شعوب العالم بالحضارة المصرية العريقة.