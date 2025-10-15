مفكر سياسي: الرئيس السيسي يحظى بتوفيق إلهي ونجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتوفيق استثنائي في قيادته لمصر والمنطقة، مرجِعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"سر بين الرئيس وربه"، يمنحه دافعًا قويًا ورضا إلهيًا مكّنه من تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مرت بها المنطقة.

العلاقات مع ترامب وتقدير أمريكي للموقف المصري

وأشار الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إلى أن السيسي نجح في بناء علاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما انعكس إيجابيًا على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وساهم في تحريك المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.

قمة شرم الشيخ لحظة تاريخية لموقف مصري ثابت

ووصف الفقي مشهد قمة شرم الشيخ بأنه لحظة تاريخية فارقة، حيث برز الموقف المصري باعتباره الأكثر شجاعة وثباتًا في رفض تهجير الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم، ما تُوّج بتوقيع اتفاق دولي بحضور قادة وزعماء العالم، اعتُبر نقطة تحول في مسار الصراع.

وقف الحرب وتدشين الحضور الفلسطيني

وأكد الفقي أن أهم ما تحقق من خطة ترامب للسلام هو وقف الحرب في غزة، معتبرًا ذلك "المكسب الرئيسي"، إلى جانب تعزيز الوجود الفلسطيني على الساحة الدولية، بعدما كان الحضور مقتصرًا على البعد الإنساني فقط. وقال إن الاتفاق أعاد الزخم السياسي للقضية الفلسطينية وأعاد الاعتبار لمكانتها في المحافل العالمية.