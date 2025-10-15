قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
توك شو

مفكر سياسي: الرئيس السيسي يحظى بتوفيق إلهي ونجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية

منار عبد العظيم

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بتوفيق استثنائي في قيادته لمصر والمنطقة، مرجِعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"سر بين الرئيس وربه"، يمنحه دافعًا قويًا ورضا إلهيًا مكّنه من تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة خلال الفترات الصعبة التي مرت بها المنطقة.

العلاقات مع ترامب وتقدير أمريكي للموقف المصري

وأشار الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إلى أن السيسي نجح في بناء علاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما انعكس إيجابيًا على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وساهم في تحريك المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.

قمة شرم الشيخ لحظة تاريخية لموقف مصري ثابت

ووصف الفقي مشهد قمة شرم الشيخ بأنه لحظة تاريخية فارقة، حيث برز الموقف المصري باعتباره الأكثر شجاعة وثباتًا في رفض تهجير الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم، ما تُوّج بتوقيع اتفاق دولي بحضور قادة وزعماء العالم، اعتُبر نقطة تحول في مسار الصراع.

وقف الحرب وتدشين الحضور الفلسطيني

وأكد الفقي أن أهم ما تحقق من خطة ترامب للسلام هو وقف الحرب في غزة، معتبرًا ذلك "المكسب الرئيسي"، إلى جانب تعزيز الوجود الفلسطيني على الساحة الدولية، بعدما كان الحضور مقتصرًا على البعد الإنساني فقط. وقال إن الاتفاق أعاد الزخم السياسي للقضية الفلسطينية وأعاد الاعتبار لمكانتها في المحافل العالمية.

غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية الرئيس السيسي

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

مي القاضي

ظهور لافت لـ مي القاضي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور على إنستجرام

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

