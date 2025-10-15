تأثير الدور المصري على مواقف ترامب وحل قضية غزة| تفاصيل

أكد الدكتور ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي أثنى فيها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعبّر عن تقدير حقيقي من الإدارة الأمريكية للدور المصري الإقليمي والدولي، خاصة في ملفات السلام والاستقرار.

تصريحات مبنية على تقارير دقيقة

وأوضح مسعد، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "كل الأبعاد" على قناة إكسترا نيوز، أن الإشادة الأمريكية لم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية، بل جاءت استنادًا إلى تقارير موضوعية حول الأداء المصري ومصداقيته في إدارة الأزمات الإقليمية.

الإدارة الأمريكية ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا

وأشار إلى أن الموقف المصري الحازم والثابت في التعامل مع القضايا الإقليمية شكّل عاملًا محوريًا في دعم أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خصوصًا في ما يتعلق بالاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ودعم الاتفاقيات الدولية.

تأثير الدور المصري على مواقف ترامب

كما لفت إلى أن النهج المصري ساهم في تغيير مقاربات ترامب تجاه ملفات حساسة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف غزة، حيث تحولت رؤيته من الطروحات المرتبطة بالتهجير إلى دعم مبادرات تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة.