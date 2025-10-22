قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد كمونة: بيراميدز الفريق الأول في مصر حاليًا .. لهذه الأسباب
إبراهيم عبدالخالق: خوان بيزيرا أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم.. وشيكو بانزا لا يصلح
سيول : كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا في تجربة جديدة
8 فرق فنية تُبهر المشاركين في ليلة تعامد الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية |شاهد
القصة الكاملة لمُعاقبة موظف بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس بالقاهرة
5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الأربعاء
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
فن وثقافة

محمد الحلو يتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية المُهدى إلى «أم كلثوم».. صور

الفنان محمد الحلو
الفنان محمد الحلو
تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

تألق الفنان الكبير محمد الحلو في واحدة من أبرز أمسيات مهرجان الموسيقى العربية، والذي يحمل هذا العام اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة وإرثها الموسيقي العظيم.

أُقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير داخل دار الأوبرا المصرية، حيث قدم الحلو باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، إلى جانب روائع أم كلثوم التي أداها بإحساسه المميز وصوته القوي الذي لا يزال يحتفظ ببريقه.

وتفاعل الجمهور بحفاوة كبيرة مع أداء محمد الحلو، خاصة عند غنائه لمجموعة من الأغاني الطربية التي تعيد إلى الأذهان العصر الذهبي للموسيقى العربية، مؤكدين أن صوته لا يزال قادرًا على ملامسة القلوب وإحياء روح الطرب الأصيل.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ(اكتب رقم الدورة) من مهرجان الموسيقى العربية، التي تشهد هذا العام مشاركة نخبة من نجوم الطرب من مختلف الدول العربية، في احتفاء خاص بتراث أم كلثوم وإرثها الفني الخالد.

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

