محمد الحلو يتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية المُهدى إلى «أم كلثوم».. صور

تألق الفنان الكبير محمد الحلو في واحدة من أبرز أمسيات مهرجان الموسيقى العربية، والذي يحمل هذا العام اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة وإرثها الموسيقي العظيم.

أُقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير داخل دار الأوبرا المصرية، حيث قدم الحلو باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، إلى جانب روائع أم كلثوم التي أداها بإحساسه المميز وصوته القوي الذي لا يزال يحتفظ ببريقه.

وتفاعل الجمهور بحفاوة كبيرة مع أداء محمد الحلو، خاصة عند غنائه لمجموعة من الأغاني الطربية التي تعيد إلى الأذهان العصر الذهبي للموسيقى العربية، مؤكدين أن صوته لا يزال قادرًا على ملامسة القلوب وإحياء روح الطرب الأصيل.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ(اكتب رقم الدورة) من مهرجان الموسيقى العربية، التي تشهد هذا العام مشاركة نخبة من نجوم الطرب من مختلف الدول العربية، في احتفاء خاص بتراث أم كلثوم وإرثها الفني الخالد.