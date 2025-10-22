سيول : كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا في تجربة جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الشمالية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن إطلاق الصاروخ حدث يوم الأربعاء، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل أخرى، مثل المسافة التي قطعها الصاروخ، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويأتي الإطلاق بعد أيام من استضافة كوريا الجنوبية لمؤتمر اقتصادي إقليمي الأسبوع المقبل.

يذكر أن كوريا الشمالية استعرضت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، لأول مرة صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-20 المطور حديثا من بين أسلحة جديدة أخرى في عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم وفقا .

وشهدت ساحة كيم إيل-سونغ عرضا عسكريا ضخما بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمسؤولين رفيعي المستوى من الصين وروسيا وفيتنام ودول أخرى، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تعزيز دبلوماسيتها مع الدول ضد الغرب واستعراض ترسانتها النووية.

كما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخبر عن العرض العسكري، واصفة الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد بأنه أقوى نظام أسلحة نووية إستراتيجية.