قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد كمونة: بيراميدز الفريق الأول في مصر حاليًا .. لهذه الأسباب
إبراهيم عبدالخالق: خوان بيزيرا أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم.. وشيكو بانزا لا يصلح
سيول : كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا في تجربة جديدة
8 فرق فنية تُبهر المشاركين في ليلة تعامد الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية |شاهد
القصة الكاملة لمُعاقبة موظف بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس بالقاهرة
5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الأربعاء
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيول : كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا في تجربة جديدة

صاروخًا باليستيً
صاروخًا باليستيً
قسم الخارجي

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه المياه الشرقية لكوريا الشمالية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن إطلاق الصاروخ حدث يوم الأربعاء، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل أخرى، مثل المسافة التي قطعها الصاروخ، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويأتي الإطلاق بعد أيام من استضافة كوريا الجنوبية لمؤتمر اقتصادي إقليمي الأسبوع المقبل.

يذكر أن كوريا الشمالية استعرضت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، لأول مرة صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-20 المطور حديثا من بين أسلحة جديدة أخرى في عرض عسكري بمناسبة الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم وفقا .

وشهدت ساحة كيم إيل-سونغ عرضا عسكريا ضخما  بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمسؤولين رفيعي المستوى من الصين وروسيا وفيتنام ودول أخرى، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تعزيز دبلوماسيتها مع الدول ضد الغرب واستعراض ترسانتها النووية.

كما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخبر عن العرض العسكري، واصفة الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد بأنه أقوى نظام أسلحة نووية إستراتيجية.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية صاروخا باليستي مؤتمر اقتصادي إقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

جانب من الاجتماع

غرفة سوهاج تبحث مع شعبة البوتاجاز وأصحاب المستودعات تحديات القطاع

جانب من الاجتماع

التمثيل التجاري: 20.6 مليار جنيه إسترليني استثمارات بريطانية في مصر حتى نهاية فبراير الماضي

بالصور

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد