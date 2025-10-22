شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»

نستعرض الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، والذى أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية .

وكان قد تعرض 13 شخصًا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وتم على الفور توجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

حادث

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل البرى ، ونتج عن الحادث إصابة 13 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته ، والوقوف على أسباب الواقعة، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة .