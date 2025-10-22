إبراهيم عبدالخالق: خوان بيزيرا أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم.. وشيكو بانزا لا يصلح

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسابقة الدوري المصري ليست في أفضل حالاتها، نظرًا لارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الخالق، في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أسعار لاعبي الدوري المصري مبالغ فيها للغاية، والمستوى الفني متواضع. ومن وجهة نظري، فإن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا هو أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم، بسبب المستوى الفني المتميز الذي ظهر به مع الفريق الأبيض حتى الآن".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الأنجولي شيكو بانزا لم يقدم الأداء المنتظر منه مع الفريق حتى الآن، مشيرًا إلى أن كثرة أزماته جعلته غير صالح للاستمرار مع النادي الأبيض.