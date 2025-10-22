طريقة عمل دبابيس الدجاج بالبطاطس والثوم

تعد دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص لذا نعرض لكم طريقة تحضيرها بمذاق مميز.

نعرض لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

دبابيس دجاج

بطاطس مكعبات

بصل مكعبات

فلفل ألوان مكعبات

2 فلفل حار مفروم أخضر وأحمر

التتبيلة

¼ كوب زيت زيتون

2 معلقة كبيرة كاري

معلقة كبيرة زعتر

معلقة صغيرة جنزبيل

¼ كوب عصير ليمون

كزبرة خضراء مفرومة



طريقة عمل دبابيس الدجاج بالكاري



ضعي عصير ليمون مع الزعتر في بولة ثم ضعي ثوم مفروم، جنزبيل، كاري، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، وتقلب المكونات جيداً.



ضعي دبابيس الدجاج فى التتبيلة وتترك على الاقل نصف ساعة فى الثلاجة .

قلبي البطاطس مع تتبيلة الدجاج وضيفي الفلفل الألوان، والبصل المكعبات، والفلفل الحار المفروم وتقلب جيدا.

حمري الدبابيس في طاسة على النار بها زيت ثم ضعي الخضار المتبل وضعى كوب ونصف ماء.

اتركي طاسة دبابيس الدجاج على النار حتى تمام النضج وتقدم.