لبنى عبد العزيز نافية شائعات تعرضها لوعكة صحية: أنا بخير

نفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ما تردد مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية، مؤكدة أن كل ما أُثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وقالت لبنى عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن ما يتم تداوله مجرد شائعات، مطمئنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة: «أنا بخير والحمد لله» و كنت في حفلة أمس

وحرصت الفنانة الكبيرة على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، متمنية لهم دوام الخير والسعادة، قائلة: «ربنا يجعل الأيام كلها خير وسعادة وكلها مناسبات حلوة».

وفي سياق آخر، أعربت لبنى عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث يُعد إنجازًا عظيمًا يليق بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وأضافت: «افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة عظيمة كلها عظيمة.. وتحيا مصر»، مشيرة إلى أن هذا الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل مصري، ويعكس قدرة مصر على صون تراثها التاريخي وتقديمه للعالم في أبهى صورة.