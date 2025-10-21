صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

احتفى صناع فيلم "الحياة بعد سهام" بعرضه العربي الأول على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي مساء اليوم.



الفيلم الذي انطلق عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي قد توج في سويسرا بـ جائزة كنائس زيورخ السينمائية تقديرا لتميزه الفني والإنساني.

يسرد الفيلم قصة نمير، صانع الأفلام البالغ من العمر 40 عاماً، ورحلته في التعامل مع الحزن.

وتمتد الحقبة التي يصورها هذا الفيلم الوثائقي المعبر عن قصة مخرجه إلى أكثر من عقد من الزمن، راصداً تطوّر المخرج كفنان يتعامل مع الحزن ومحاولاته السينمائية المختلفة، كما يرصد معاناته مع تقبل وفاة والدته وإصراره على إحياء ذكراها عبر السينما،

بمشاركة والده وأسرته وتاريخه العائلي المعقد.

ويؤدي سعيه إلى الكشف عن صدمات نفسية مكبوتة منذ طفولته، لعب الانفصال والمنفى دوراً كبيراً في تعميقها. يستكشف الفيلم قوة السينما، مانحاً نمر وهماً يتعلق بالتحكم في الوقت وإحياء أرواح أحبائنا الذين رحلوا عنّا والذين لطالما خشينا اختفائهم من حياتنا دون أن يتركوا لنا أي أثر نتذكرهم به.

وبينما يواجه نمير احتمالية وفاة والده قريباً، يدرك أنه قد أصبح الرابط الأخير لإرث عائلته، ويكتشف أن السينما أكثر من مجرد أداة للذاكرة، بل وسيلة للتعبير عن الحب والاحتفاء بجمال الحياة.