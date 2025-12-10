وزير التعليم العالي: معرض IRC يجسّد رؤية مصر في ربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع

اكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، خلال كلمة مسجلة له بمعرض IRC يجسّد رؤية مصر في ربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، أن معرض IRC يُحوِّل إستراتيجية الدولة إلى واقع ملموس، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج وحلول قابلة للتطبيق، تدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعكس ما حققته مصر من تقدم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

مصر مركزًا متناميًا تتقاطع فيه الأفكار والابتكارات ومخرجات البحث العلمي

بينما اوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كيف أصبحت مصر مركزًا متناميًا تتقاطع فيه الأفكار والابتكارات ومخرجات البحث العلمي، بما يصنع فرصًا واعدة للأجيال الجديدة ويُعزز مكانة مصر في منظومة الابتكار العالمية.