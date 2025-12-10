«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة».. إطلاق فعالية النيابة الإدارية الأحد

تطلق هيئة النيابة الإدارية فعالية معًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنظمها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة».

ومن المقرر عقد الفعالية يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، في تمام التاسعة والنصف صباحًا، وذلك بالقاعة الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بحضور نخبة من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية والمنظمات المحلية والإقليمية المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود النيابة الإدارية لدعم قضايا المرأة وتعزيز بيئة عمل آمنة وخالية من كافة أشكال العنف الوظيفي.