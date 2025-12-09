عقوبة التأثير على سلامة سير إجراءات انتخابات مجلس النواب ..وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

كما حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

في سياق متصل، بدأت في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، بـ الدوائر الـ 30 الملغاة ،وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية في العقبة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء.

كان اليوم الأول للتصويت أمس الاثنين قد شهد إقبالا لافتا من أبناء الجالية المصرية في الأردن، في الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في المملكة.

وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.

من جانبها، واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج في انتخابات 30 دائرة مُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت تحت إشراف السفير المصري بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد أبوالوفا.

وانطلقت عملية التصويت اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت وتستمر حتى التاسعة مساء وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد واصل المصريون بالخارج اليوم الثلاثاء، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في 18 ديسمبر الجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الـ30 دائرة المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يُجرى بها إعادة التصويت وهى: 7 دوائر بمحافظة الجيزة، الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة، الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين، الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية، الدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، الدائرة العاشرة مقرها قسم أول أكتوبر، الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر، ودائرة بمحافظة الفيوم وهى الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس، و5 دوائر بمحافظة المنيا، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا، الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوى، الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس، و3 دوائر بمحافظة أسيوط، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسيوط، الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو تيج، ودائرتين بمحافظة الوادي الجديد، وهما الدائرة الأولى مقرها قسم الخارجة، الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة، ودائرة بمحافظة سوهاج، الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، و3 دوائر بمحافظة الأقصر وهى: الدائرة الأولى مقرها قسم الأقصر، الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة، الدائرة الثالثة مقرها مركز أسنا، و3 دوائر بمحافظة أسوان، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، الدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو ودائرة بمحافظة الإسكندرية، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزه، و4 دوائر بمحافظة البحيرة وهي: الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية، الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة مقرها مركز كوم حمادة.

وفى سياق متصل تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر النتائج الرسمية للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددى باللجان المختلفة.