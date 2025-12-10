قبل غلق اللجان.. إقبال من أهالي حوش عيسى على التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم، تزايدًا ملحوظًا في إقبال المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025، قبل ساعات من غلق باب التصويت، حيث توافد الناخبون منذ الصباح في أجواء يسودها الهدوء والانضباط والتنظيم المحكم داخل مختلف اللجان.



وكثّفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط المقرات الانتخابية لضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، مع تنظيم حركة دخول وخروج الناخبين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بما يضمن انسيابية عملية التصويت دون أي تكدسات.





وحرصت قوات الشرطة على توفير كل سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص مسارات ميسّرة وتوفير كراسٍ متحركة وتقديم الدعم المباشر لضمان وصولهم إلى اللجان بسهولة وفي أجواء آمنة ومنظمة.

من جانبه، أكد المستشار مختار المهدي، رئيس لجنة 4 بحوش عيسى، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وهدوء، دون رصد أي معوقات قد تعطل سير التصويت، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات تتابعان مجريات العملية أولًا بأول.

وأضاف أن ارتفاع نسبة الإقبال خلال الساعات الأولى يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، لافتًا إلى توقعات بزيادة الأعداد مع اقتراب موعد غلق اللجان.