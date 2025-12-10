انتخابات النواب بالبحيرة.. إقبال متزايد وتنظيم رفيع داخل لجان المحمودية

شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد الناخبون منذ فتح باب التصويت، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مختلف اللجان على مستوى المراكز .

كما عززت الأجهزة الأمنية من انتشارها بمحيط اللجان لضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، مع إحكام تنظيم حركة دخول وخروج الناخبين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وحرصت القوات على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تخصيص مسارات ميسرة وتوفير كراسٍ متحركة وتقديم المساعدة المباشرة لهم لضمان وصولهم إلى اللجان بسهولة وفي أجواء آمنة ومنظمة.



وأكد المستشار محمد واصف ، رئيس لجنة اريمون الابتدائية بمركز المحمودية ، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وهدوء، دون تسجيل أي معوقات تعطل سير التصويت، فيما تعمل غرفة العمليات بالمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة اللحظية لكافة التطورات.

كما أوضح أن ارتفاع نسبة الإقبال في الساعات الأولى يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترات التالية من اليوم .