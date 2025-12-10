قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد لجان الانتخابات بمدرسة الزناقطة ووادي الملكات

شمس يونس

في إطار متابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بجولة تفقدية شملت عدداً من اللجان الانتخابية بالمحافظة.

تفقد المحافظ لجنة رقم ٣٦ بمدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة، ورافقه خلال الجولة اللواء دكتور علي الشرابي، وحضر فضيلة الشيخ أحمد مرتضى رائد ساحة المرتضى لمتابعة سير العملية الانتخابية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

عقب ذلك توجه محافظ الأقصر إلى لجنة رقم ٣٠ بمدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة، بحضور الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث اطمأن على تيسير إجراءات التصويت وتوفير كافة السبل للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيداً بدور الجهات الأمنية والتنفيذية في توفير الأجواء المناسبة داخل وخارج اللجان.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية.

