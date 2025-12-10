ضبط شخصين بحوزتهما دعاية انتخابية داخل دائرة أرمنت بالأقصر

شهدت مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر واقعة جديدة خلال متابعة تأمين سير العملية الانتخابية بعدما تمكنت القوات الأمنية من ضبط شخصين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية يشتبه في استخدامها داخل إحدى الدوائر لدعم أحد المرشحين

وأكدت التحريات أن المضبوطات كانت معدة للتوزيع على المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من محيط اللجان بهدف التأثير على اختياراتهم خلال التصويت وهو ما دفع القوات للتعامل الفوري مع الواقعة وضبط المتهمين والتحفظ على الكروت

تم القبض عليهما وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث بالكامل للكشف عن أي أطراف اخرى قد تكون متورطة في الواقعة