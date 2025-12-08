قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ارتفاع التصويت بالسعودية على 30 دائرة ملغاة بحكم الإدارية في انتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

توافد المصريون المقيمون فى المملكة العربية السعودية بأعداد كبيرة على مقر السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة؛ للمشاركة في عملية التصويت ضمن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 30 دائرة انتخابية ملغاة.

وشهد الإقبال تزايدا خاصةً فى الفترة المسائية، عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية في المملكة.

من جانبها، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، برئاسة المستشار أحمد بندارى رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لمتابعة انتهاء اليوم الأول من التصويت بإعادة الانتخابات بـ30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، خارج مصر.

وأكد المستشار أحمد بنداري في بداية المؤتمر أن آخر لجنة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية فتحت أبوابها في الساعة السابعة مساءا التي توافق التاسعة صباحا بتوقيت مصر ارتفاع التصويت فى الدول العربية وخاصة فى الكويت والرياض ودبى والدوحة وفى الدول الأوروبية في روما وميلانو وأثينا موضحًا أن الفئات العمرية الأكثر تصويتا من سن 31 حتى 40 عاما من الإناث والذكور يليهم فى السن من 41 عاما حتى 60 عام وأقل من 21 حتى 30 عاما.

وقال: «أبناء مصر الأوفياء المقيمين خارج البلاد لطالما كنتم في صفوف أبناء مصر في كل الاستحقاقات الانتخابية، لم تتفصلوا يومًا عن واجبات الوطن واهتماماته، ولم تتقاعدوا عن واجب أو خطوة في طريق البناء، تجدد الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة للمشاركة في عملية التصويت واختيار من يمثلكم، الأجدر والأنسب، ومستمرين في اطلاع الرأي العام، علي مستجدات العملية الانتخابية».

المملكة العربية السعودية المصريون بالخارج انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

