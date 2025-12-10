سلوى عثمان: 2025 عام التحوّل الكبير.. نجاحات فنية وتكريم رئاسي يغيّر مسار حياتي

أكدت الفنانة سلوى عثمان أن عام 2025 يمثل محطة فارقة في مسيرتها الفنية، بعدما شهد سلسلة من النجاحات التي انعكست بقوة على تفاعل الجمهور معها، معتبرة أن هذا العام حمل لها نقلة مهنية وإنسانية لا تُنسى.

نجاحات لافتة وتعاونات مميزة

وخلال لقائها ببرنامج ست ستات على قناة DMC، أوضحت سلوى عثمان أن مشاركتها في مسلسل سيد الناس كانت من التجارب الأقرب إلى قلبها، لما تضمنه العمل من رسائل مهمة وشخصيات مؤثرة.

وأشارت إلى تعاونها الفني مع النجم مصطفى شعبان في عمل جديد، معربة عن تقديرها له وامتنانها لأجواء العمل معه، واصفة إياه بالفنان المحترم الذي يدعم كل من يعمل إلى جانبه.

كما تحدثت عن تجربة أخرى مع الفنان عمرو سعد، مؤكدة أنها تجربة مختلفة وممتعة، ساعدها فيها فريق عمل مميز ومساحة فنية سمحت لها بتقديم شخصية لاقت إعجاب الجمهور.

تكريم إنساني لا يُنسى

وكشفت سلوى عثمان أن عام 2025 اكتسب مكانة خاصة في حياتها بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي، مؤكدة أن هذا التكريم حمل قيمة معنوية وإنسانية ضخمة بالنسبة لها.

وأضافت: "تحس إنها ست مصرية جميلة، رقيقة وودودة… وبحبها قوي"، موضحة أن لحظة وقوفها أمام قرينة رئيس الجمهورية كانت من أكثر اللحظات المؤثرة في حياتها، خاصة أنها اختيرت من بين عدد كبير من الأسماء، وهو ما اعتبرته تقديراً ثميناً لمسيرتها الفنية.

عام استثنائي وطموحات قادمة

واختتمت سلوى عثمان حديثها بالتأكيد على أن ما حققته خلال هذا العام، على المستويين الفني والإنساني، منحها دفعة قوية وطاقة كبيرة لتقديم أعمال أكبر وأقوى خلال الفترة المقبلة، مع وعد لجمهورها بالمزيد من الأدوار التي تليق بثقتهم.