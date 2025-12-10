الفنانة شمس: صاحب البيت طردني بسبب 17 جنيه ورفع عليا قضية اتلاف

تحدثت الفنانة شمس، عن أوضاعها، قائلة: صاحب المنزل طردني من منزلي بالفعل، متابعة:" صاحب البيت طردني بسبب 17 جنيه لم يتم وضعهم في المحكمة".



ولفتت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، إلى أن صاحب المنزل رفع عليها قضية اتلاف بقيمة 50 ألف جنيه، مضيفة: دوري في مسلسل سوق العصر هو الافضل في مسيرتي الفنية بالكامل.



واسترسلت: كنت محظوظة بالعمل مع نجوم كبيرة على رأسهم الفنان يحيى الفخراني.



وكشفت الفنانة شمس عن أسباب ابتعادها الطويل عن الساحة الفنية، مشيرة إلى سلسلة من الأحداث المؤلمة التي أثرت عليها نفسيًا، أبرزها وفاة اثنين من أشقائها وبتر ساق شقيقها الأصغر، إضافة إلى وفاة والدتها، والتي وصفتها بأنها كانت من أصعب اللحظات في حياتها.