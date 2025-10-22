دلتا النيل.. كشفان جديدان للغاز بعد توقف عامين

شهدت منطقة دلتا النيل البرية لأول مرة منذ عامين تحقيق كشفين جديدين للغاز الطبيعى، فى مؤشر واضح على عودة نشاط الاستكشاف والإنتاج فى واحدة من أهم مناطق إنتاج الغاز بمصر.

وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الكشف الأول حققته شركة هاربور إنرجي البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بالبئر (شمال سيدي غازي 9-1)، بينما تحقق الكشف الثانى بواسطة شركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطانى للبترول بمنطقة غرب القنطرة بالبئر (سلمى دلتا-6).

وأضاف الوزير أنه جارى وضع الكشفين على خريطة الإنتاج بإجمالى إنتاج يومى يبلغ نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ما يمثل إضافة قوية للطاقة الإنتاجية المحلية.

وأكد أن هذه النتائج جاءت ثمرة للسياسات الاستثمارية المرنة التى تتبناها الوزارة، والتى تستهدف تحفيز الشركات العالمية على استئناف أعمال الاستكشاف فى مناطق مصر الواعدة.