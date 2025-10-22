قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

دلتا النيل.. كشفان جديدان للغاز بعد توقف عامين

وزير البترول
وزير البترول
ولاء عبد الكريم

شهدت منطقة دلتا النيل البرية لأول مرة منذ عامين تحقيق كشفين جديدين للغاز الطبيعى، فى مؤشر واضح على عودة نشاط الاستكشاف والإنتاج فى واحدة من أهم مناطق إنتاج الغاز بمصر.

وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الكشف الأول حققته شركة هاربور إنرجي البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بالبئر (شمال سيدي غازي 9-1)، بينما تحقق الكشف الثانى بواسطة شركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطانى للبترول بمنطقة غرب القنطرة بالبئر (سلمى دلتا-6).

وأضاف الوزير أنه جارى وضع الكشفين على خريطة الإنتاج بإجمالى إنتاج يومى يبلغ نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ما يمثل إضافة قوية للطاقة الإنتاجية المحلية.

وأكد أن هذه النتائج جاءت ثمرة للسياسات الاستثمارية المرنة التى تتبناها الوزارة، والتى تستهدف تحفيز الشركات العالمية على استئناف أعمال الاستكشاف فى مناطق مصر الواعدة.

دلتا النيل الغاز الاستكشاف الثروة المعدنية هاربور إنرجي البريطانية

بالصور

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

