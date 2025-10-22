فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

تُعد الفحوصات والتحاليل الطبية الدورية من أهم الخطوات التي تساعد المرأة على الوقاية من الأمراض، واكتشاف أي مشكلات صحية في مراحلها المبكرة، مما يساهم في العلاج الفعّال والحفاظ على نمط حياة صحي. فالصحة الجيدة لا تعني فقط غياب المرض، بل المتابعة المنتظمة والاطمئنان على الجسم ووظائفه.

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

في هذا المقال، نستعرض أهم التحاليل والفحوصات الطبية التي يُنصح أن تجريها المرأة مرة واحدة على الأقل كل سنة، حسب توصيات الأطباء والمراكز الطبية العالمية.

1. تحليل الدم الشامل CBC

هذا التحليل يُستخدم لفحص خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. يساعد في الكشف عن وجود فقر الدم الأنيميا، الالتهابات، أو اضطرابات في الجهاز المناعي. وهو تحليل بسيط لكنه أساسي لتقييم الصحة العامة.

2. فحص مستوى السكر في الدم FBS أو HbA1c

يُستخدم هذا الفحص للكشف عن مستوى الجلوكوز في الدم، ويُساعد في الكشف المبكر عن داء السكري أو الاستعداد للإصابة به. يُنصح به بشدة خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للسكري أو زيادة في الوزن.

3. فحص الدهون والكوليسترول

تحليل دهون الدم Lipid Profile يشمل الكوليسترول الكلي، الكوليسترول الجيد HDL، السيء LDL والدهون الثلاثية. هذا التحليل مهم للكشف عن خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، خاصة بعد سن الثلاثين.

4. فحص الغدة الدرقية TSH و T3 و T4

اضطرابات الغدة الدرقية شائعة لدى النساء، سواء كانت خمولًا أو نشاطًا زائدًا. تؤثر على الوزن، المزاج، الدورة الشهرية، والطاقة. الفحص السنوي يساعد في الاكتشاف المبكر لأي خلل.

5. فحص فيتامين D

نقص فيتامين D من أكثر المشاكل الصحية المنتشرة لدى النساء، خاصة في الدول ذات التعرض المحدود للشمس. هذا الفيتامين ضروري لصحة العظام، والمناعة، والوقاية من الاكتئاب.

6. تحليل الحديد ومخزونه (Ferritin)

يساعد هذا التحليل في الكشف عن نقص الحديد، وهو شائع لدى النساء بسبب الدورة الشهرية أو سوء التغذية، وقد يؤدي إلى التعب المزمن وتساقط الشعر وضعف التركيز.

7. تحليل البول الكامل

فحص بسيط لكنه مهم للكشف عن التهابات المسالك البولية، أمراض الكلى، أو علامات لمشاكل أخرى في الجسم.

8. فحص وظائف الكبد والكلى

تشمل هذه التحاليل ALT وAST للكبد، وCreatinine وBUN للكلى. تُستخدم لمراقبة صحة الأعضاء الحيوية والتأكد من عدم وجود تأثيرات جانبية من أدوية تُستخدم بانتظام.

9. تحاليل خاصة بالهرمونات والدورة الشهرية حسب العمر

إذا كانت المرأة تعاني من اضطرابات في الدورة أو تخطط للحمل، يُمكن إجراء تحاليل هرمونية مثل FSH وLH وProlactin. بعد سن الأربعين، يمكن طلب تحاليل لتقييم مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

10. الفحص النسائي Pap Smear وتحليل فيروس HPV

يُنصح بإجراء فحص عنق الرحم Pap Smear كل 3 سنوات، لكن بعض النساء يحتجن إلى متابعته سنويًا، خاصة إذا وُجدت نتائج غير طبيعية سابقًا أو وجود عوامل خطر.

هل تختلف التحاليل حسب عمر المرأة؟

يوصي الأطباء بأن تبدأ التحاليل الدورية مع بداية العشرينات، لكن بعد سن الأربعين والخمسين، تُضاف فحوصات مثل: