مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025: واصل التزامك

حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

حافظ على صدقك في العلاقة، واصل التزامك في العمل، وقد تُلبي التوقعات. الرخاء يُؤتي ثماره. مع ذلك، قد تُشكّل صحتك مشكلة اليوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

من الجيد أيضًا أن تكون صبورًا في الإنصات اليوم. تجنب الخوض في الماضي المؤلم الذي قد يزعج الحبيب. قد تواجه بعض النساء المتزوجات مشاكل بسبب تدخل طرف ثالث في الحياة الأسرية، مما قد يتطلب تدخل الزوج. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

إنه الوقت الأمثل للعودة إلى حياتكِ الرياضية والتخلي عن العادات غير الصحية. كما أن ارتفاع ضغط الدم والقلق والحساسية والالتهابات قد تُعكر صفو يومكِ. من الجيد أن تكوني بصحبة أشخاص يتمتعون بروح إيجابية.


برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

سينجح بعض رجال الأعمال في حل المشكلات، مما يُؤدي إلى التوسع في مجالات جديدة سينجح الطلاب اليوم في اجتياز الامتحانات. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

تجنب مناقشة العقارات مع الأشقاء، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى. بعض مواليد هذا اليوم يستثمرون بنجاح في مشروع تجاري يُدرّ عوائد جيدة.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

الفنانة مريم أشرف زكي

في عرض «بين الميه والهوا».. عائلة أشرف زكي تحتفي بابنتها مريم على المسرح|شاهد

الفنانة شيماء سيف

شيماء سيف أول المنضمين لبطولة «غسيل ومكوى» للنجمة مي عمر في رمضان 2026|صور

الفنانة ريهام عبد الحكيم

ريهام عبدالحكيم تتألق في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا تكريمًا لـ«أم كلثوم» |شاهد

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

