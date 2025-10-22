قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 : أخبار سارة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

لا توجد أزمة كبيرة تُهدد علاقتك العاطفية. سيُثمر التزامك في العمل نتائج إيجابية. ستكون ثروتك وصحتك في أفضل حال اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

يجب أن يكون كلاكما حذرًا أثناء قضاء الوقت معًا، فقد تُزعج كلمة أو لفتة شريكك، مما قد يؤدي إلى خلافات. تُفضل بعض النساء انتهاء العلاقة في هذا اليوم، على من هم جدد في علاقة أن يكون تواصلهم أكثر انفتاحًا، فهذا سيساعدكما على التعارف. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قلل من الكافيين إذا كان يُسبب لك الأرق جرب استراحة تنفس لمدة خمس دقائق بين المهام لتهدئة أعصابك. إذا كنت متعبًا، فاختر موعدًا مبكرًا للنوم وتناول مشروبًا دافئًا. ستُحسّن العادات الصحية البسيطة والمتنوعة مزاجك وتركيزك اليوم وتجعلك تبتسم أكثر. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

قد تكون فرصة العمل الحر رائعة لك، فهي منصة لعرض أعمالك وإبداعك. من لديه مقابلات عمل مُجدولة سيحظى بنتائج إيجابية. سيحظى بعض المهندسين المعماريين، ومصممي الجرافيك، والمحامين، ومندوبي المبيعات، ومحترفي تكنولوجيا المعلومات، والميكانيكيين بتقدير العملاء. من يتوقع ترقية أو تقييمًا سيتلقى أخبارًا سارة كما سيُبرم رجال الأعمال شراكات جديدة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ستكون طرفاً في جدال مالي مع أصدقائك، وقد يؤثر هذا أيضاً على علاقتك بصديق مقرب اليوم. ستُحل مشكلة قانونية، ويمكنك أيضاً المبادرة بحل نزاع مالي قائم مع أحد أشقائك. أما من يعملون في التجارة أو الأعمال، فسيحصلون على أموال من خلال المروجين لتوسيع أعمالهم إلى مناطق جديدة.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

الرئيس الإيراني: هدف الغرب من تفعيل "آلية الزناد" هو تضييق التجارة الإيرانية

الرئيس الإيراني: هدف الغرب من تفعيل آلية الزناد هو تضييق التجارة الإيرانية

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

السعودية وباكستان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

السعودية وباكستان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

