تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وحرصًا من حزب مستقبل وطن على القيام بدوره المجتمعي والخدمي، نظم الحزب زيارة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، قدّم خلالها تبرعًا لتغطية تكاليف علاج جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى، والبالغ عددها 250 حالة في مختلف التخصصات الطبية.

جاءت المبادرة استمرارًا لجهود الحزب في دعم المنظومة الصحية وتقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة بهم.

ومن جانبهم، عبّر الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمواطنين البسطاء، كما وجّهوا الشكر لحزب مستقبل وطن على هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس التزامه بمسؤوليته المجتمعية ودوره الفاعل في خدمة الوطن والمواطن.